Michelle Melo será a líder do governo Gladson Cameli na Assembleia Legislativa

Eleito com 6.175 votos nas Eleições 2022, Tadeu Hassem tomou posse na manhã desta segunda-feira (1) como deputado estadual em cerimônia na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e familiares do deputado prestigiaram o ato.

O evento é o pontapé inicial para a abertura dos trabalhos com a nova legislatura 2023/27. Políticas de desenvolvimento, geração de emprego e renda, além de ações voltadas ao Alto Acre serão algumas das marcas do mandato do deputado Tadeu Hassem.

“Um dia histórico na minha vida, na minha família. E porque não no Alto Acre? Hoje nosso mandato foi legitimado, e junto dele nosso compromisso com a população do Acre, voltado sobretudo àquelas pessoas mais necessitadas. Serei um deputado atuante, municipalista. Lutaremos incansavelmente pela nossa população, sobretudo na geração de emprego e renda. Sabemos do esforço do nosso governador Gladson e esse será um dos motes do nosso mandato”.

Para o novo deputado, esse não é um mandato individual: trata-se de um mandato do povo do Acre, sobretudo aos moradores da região do Alto Acre, onde Tadeu sempre atuou e terá olhar especial.

“De forma especial, quero dizer que o Alto Acre terá um porta-voz, que é o deputado Tadeu Hassem. Quero saudar todos os meus amigos e colegas dessa região; claro, sem deixar de destacar de forma especial nossa prefeita Fernanda Hassem, minha irmã. Juntos, vamos buscar mais investimentos para nossa região”.

O ato marca também a eleição da nova mesa diretora, que conta com o deputado Luiz Gonzaga como novo presidente da Casa. Tadeu fala sobre a eleição e os próximos passos nessa nova jornada. “Defendi Luiz Gonzaga como presidente. Nos próximos dias, discutiremos as comissões, onde pleiteio uma vaga na Comissão de Orçamento e Finanças. Sou contador de profissão, é a área do meu coração. Essa é uma importante comissão, que discute o orçamento público do Estado do Acre”.

