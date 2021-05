Fernanda Hassem aceitaria ser vice de Gladson e diz que conversou com o governador sobre o assunto

Luciano Tavares – Blog da Hora Blog da Hora

Fernanda Hassem é do PT, mas não esconde sua admiração por Gladson Cameli e toparia deixar o Partido dos Trabalhadores para virar vice na chapa do atual chefe do Palácio Rio Branco, candidato à reeleição. Foi o que ela disse ao ser perguntada pelo deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) durante um jantar de apresentação da nova presidência do PROS no restaurante La Nonna. O prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, colega de partido de Fernanda, também compareceu ao jantar.

Fernanda contou que chegou a conversar com o governador Gladson Cameli sobre a possibilidade de ser a vice e afirmou que o chefe do Palácio tem uma lista de mais três nomes além do seu: Alisson Bestene, Socorro Neri e Eduardo Ribeiro.

Ela não escondeu seu desejo de compor chapa majoritária encabeçada por Cameli e avaliou que tudo converge para a reeleição do atual governador. “Tive acesso a duas pesquisas recentemente”, diz.

Fernanda Hassem foi reeleita prefeita de Brasileia, importante base do PT do Acre, com 59, 46% dos votos e continua bem avaliada em seu município.