Operação conjunta prende foragido por homicídio em Marechal Thaumaturgo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, em duas ocorrências distintas nesse domingo (10), a prisão de um homem com dois mandados de prisão em aberto e a recuperação de um veículo com registro de roubo/furto. As ações ocorreram nos municípios de Xapuri e Rio Branco, reforçando o compromisso da PRF com a segurança viária e o enfrentamento à criminalidade.

Veículo recuperado em Xapuri

Por volta das 12h, no km 237 da BR-317, em Xapuri/AC, policiais rodoviários federais abordaram um veículo Volkswagen Saveiro. Durante a verificação nos sistemas, constatou-se que o automóvel possuía restrição de roubo/furto.

O condutor, um homem de 35 anos, informou que havia recebido o veículo de uma conhecida em Acrelândia para entregá-lo a outra pessoa em Epitaciolândia, mas não soube fornecer detalhes precisos sobre os envolvidos. Diante da situação, o homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para os procedimentos cabíveis.

Prisão de foragido em Rio Branco

Ainda no dia 10, às 11h20, no km 120 da BR-364, em Rio Branco/AC, uma equipe da PRF abordou uma caminhonete Ford F1000 após flagrar o condutor sem cinto de segurança e utilizando telefone celular.

Na consulta aos sistemas, foi verificado que o motorista possuía dois mandados de prisão em aberto. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, onde permanecerá à disposição da Justiça. O veículo e os pertences pessoais foram entregues a familiares no local.

A PRF segue atuando de forma ostensiva e integrada com outras forças de segurança, garantindo mais segurança e tranquilidade à população acreana.

