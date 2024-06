Fafs elimina o Juventude do Campeonato Estadual Sub-20

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) eliminou o Juventude, de Acrelândia, do Campeonato Estadual Sub-20, no feminino e no masculino.

O departamento técnico da Fafs programou para o sábado, 8, no ginásio de Acrelândia, partidas pela fase de classificação do Estadual. O Juventude iria enfrentar o Preventório, no feminino, e o Montenegro, no masculino. (vídeo)

“Marcamos as partidas e recebemos a informação de que o ginásio estaria cedido a um evento. O delegado da federação foi para Acrelândia e quando chegou no ginásio não tinha nenhum tipo de programação. Fizemos um vídeo para evitar qualquer tipo de desculpa. A federação não aceita esse tipo de atitude e por isso o Juventude está eliminado”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários