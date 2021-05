Executiva nacional do Solidariedade destitui diretoria da sigla no Acre

A executiva nacional do Solidariedade (SD) decidiu destituir toda a diretoria do partido no Acre. A deliberação foi anunciada nesta sexta-feira (21) pelo presidente nacional da sigla, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e pelo secretário-geral, Luiz Adriano Silva.

Segundo nota publicada pela nacional, a medida foi tomada após a aproximação, no estado, do SD ao PROS (Partido Republicano da Ordem Social), já que essa ação gerou ‘dúvidas sobre a possibilidade de crescimento do partido e a consolidação de eleições no pleito de 2022 para o Solidariedade”.

“A atitude deixa a impressão que o Solidariedade foi colocado de forma secundária nos projetos. A informação de que o cargo de presidente estadual seria repassado a um terceiro, gerou ainda maior insegurança ao projeto do partido no Acre”, diz ainda a nota.

Esse ‘terceiro’ seria Moisés Diniz.

Há duas semanas, a deputada federal Vanda Milani, através do filho e agora ex-presidente do SD, Israel Milani (foto acima), confirmou que tencionava deixar o SD para se filiar ao PROS. Nos bastidores da política, ela ventila a possibilidade de concorrer ao Senado.

Era um claro sinal de que Vanda queria manter sob controle ambas as siglas, numa tentativa de anabolizar suas pretensões políticas para 2022. Falhou.

Leia a íntegra:

O Solidariedade comunica nesta data, 21 de maio de 2021, a destituição de toda a direção do partido no Acre.

A decisão foi tomada devido a aproximação do presidente estadual ao PROS (Partido Republicano da Ordem Social) não sendo esclarecido o objetivo dessa ação, gerando dúvidas sobre a possibilidade do crescimento do partido e a consolidação de eleições no pleito de 2022 para o Solidariedade.

A atitude deixa a impressão que o Solidariedade foi colocado de forma secundária nos projetos. A informação de que o cargo de presidente estadual seria repassado a um terceiro, gerou ainda maior insegurança ao projeto do partido no Acre.

O Solidariedade reitera que sempre ofereceu subsídios para o partido no estado e inclusive na eleição da deputada federal Vanda Milani.

Reafirmamos a importância do crescimento do Solidariedade em todos os estados, e que a executiva nacional acompanha e auxilia todas as negociações o desenvolvimento de todas as candidaturas de 2022, se colocando à disposição de todos as direções estaduais para o ingresso de novos candidatos.

O Solidariedade reafirma à suas direções e militantes o compromisso de trabalhar sempre em prol do crescimento do partido, à consolidação de suas propostas e o engrandecimento do país.

Paulo Pereira da Silva Luiz

Presidente

Adriano Silva – Luizão

Presidente Secretário-Geral