Acusado morava com a vítima e já havia atentado contra a vida de sua ex-mulher, filha de Júlio

Na tarde desta segunda-feira (16) um senhor identificado por Júlio, foi morto pelo com golpes de terçadadas no pescoço enquanto dormia em uma rede. O acusado é o seu ex-genro que é monitorado da justiça por tornozeleira eletrônica. O crime ocorreu na casa de Júlio, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

As primeiras informações são de que Júlio estava dormindo em sua rede, quando de repente, o acusado chegou e efetuou o golpe de terçado na vítima que veio a óbito ainda no local do crime. O acusado de cometer o crime morava com a vítima e já havia atentado contra a vida de sua ex-mulher, filha de Júlio, há pouco tempo atrás.

O corpo deverá ser levado pelo Instituto Médico legal (IML), para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado fugiu após o crime e as causas do crime são desconhecidas.

