Ação policial no Triângulo resulta na apreensão de armamento e drogas

Um ciclista de 27 anos ficou ferido após colidir com um carro na noite desta quinta-feira (31), na estrada Jarbas Passarinho, próximo à rotatória do conjunto Ouricuri, na região alta de Rio Branco (AC). A vítima foi identificada como Luis Fernando Santos da Silva.

Segundo informações apuradas no local, Luis descia uma ladeira quando se chocou contra um veículo Citroën de cor cinza, que saía da Rua Uirapuru e acessava a rotatória no momento da colisão. O próprio ciclista relatou que o condutor do carro chegou a parar ao avistá-lo, mas, ao tentar desviar, ele perdeu o controle da bicicleta e bateu na lanterna traseira esquerda do automóvel.

Com o impacto, Luis caiu e sofreu ferimentos no antebraço direito, além de queixar-se de dores na região torácica. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou os primeiros socorros no local. O ciclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

O motorista do veículo permaneceu no local até a chegada das autoridades. Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) isolaram a área e acionaram a perícia técnica. Após os procedimentos legais, o carro foi removido. A Polícia deve apurar as circunstâncias exatas do acidente.