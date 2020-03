Com Folha do acre

Na manhã desta segunda-feira, 16, o governador Gladosn Cameli (PP) respondeu aos questionamentos acerca do coronavírus. Para o governador, caso se confirme algum caso no estado, as fronteiras com países como o Peru e Bolívia poderão ser fechadas.

“É uma situação que eu defendo, mas não cabe a min decidir como chefe do Executivo estadual. É uma decisão que cabe ao governo federal”, ressaltou.

Gladson acredita que no momento exato todas as medidas necessárias para combater o vírus serão tomadas pelo governo Bolsonaro. “Nossas fronteiras são frágeis, na hora certa vamos pensar nisso”, relatou.

