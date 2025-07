Polícia Civil do Acre apresenta ferramenta inovadora para monitoramento da violência doméstica durante a Expoacre 2025

Acidente ocorreu na zona rural do município; Polícia Civil vai apurar se houve negligência

Uma tragédia abalou a comunidade rural de Machadinho do Oeste, em Rondônia, na tarde desta terça-feira (29). A pequena Shaiane Vitória Moret de Jesus, de apenas 2 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro da residência onde vivia com os pais, na região do Tabajara, no km 2 do Ramal Linha 2, a cerca de 80 km da sede do município.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 16h30, quando a criança entrou em contato com uma extensão elétrica ligada à rede doméstica. A descarga foi fatal.

A mãe da menina relatou que estava no quintal, realizando tarefas domésticas, quando ouviu um barulho vindo do interior da casa. Ao entrar, encontrou a filha caída ao chão, com a mão presa na fiação. Vizinhos tentaram reanimar a criança, mas infelizmente ela não resistiu.

O óbito foi constatado por volta das 18h20, quase duas horas após o incidente. O corpo de Shaiane foi levado inicialmente ao Hospital de Machadinho do Oeste e, em seguida, transferido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ariquemes.

A Polícia Civil instaurará um inquérito para investigar as circunstâncias do acidente e apurar se houve negligência por parte dos responsáveis. O caso causou comoção entre moradores da região.

