Graças a uma emenda do deputado federal Alan Rick (DEM) no valor de R$ 450 mil, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Rio Branco vai inaugurar nesta sexta-feira, 20, a mais moderna clínica de fisioterapia para atendimento de pacientes especiais do Estado, além de inaugurar, também, melhorias nas Clínicas de Psicologia e Fonoaudiologia. A Clínica de Fonoaudiologia, aliás, passa a contar com um moderno equipamento de audiologia.

A emenda de Alan Rick atende uma antiga necessidade da instituição e vai beneficiar os 300 alunos matriculados na APAE Rio Branco, muitos dos quais oriundos do interior do Estado. A clínica contará com dezenas de equipamentos novos, permitindo a realização de exames e de práticas terapêuticas pela organização que integra uma rede de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

“O Deputado Alan Rick nos proporcionou uma melhoria no atendimento que é difícil até de explicar. Basta dizer que nossa clínica será a mais moderna da região. Nem mesmo as clínicas particulares contam com os equipamentos que conseguimos adquirir. Os equipamentos de audiologia, por exemplo, só dispomos de um na rede pública, e este não está funcionando”, destaca a presidente da APAE de Rio Branco, Cecília Lima.

Segundo Cecília, Alan Rick foi o primeiro parlamentar a dar uma atenção significativa à instituição. “Nunca recebemos uma emenda nesse valor. A gente aqui vive um momento de profunda alegria e gratidão. O deputado Alan sempre nos recebeu com muita deferência e respeito. Nós solicitamos os recursos e ele com muita rapidez nos atendeu. Essa nova clínica significa a modernidade que tanto sonhamos. Com esses equipamentos teremos a melhor clínica de Rio Branco e somos gratos ao deputado Alan por todo apoio que nos tem dado”, disse Cecília Lima.

