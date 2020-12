Casal foi preso nos EUA após viajar para o Havaí ciente de diagnóstico positivo para Covid-19

Andy Rose, da CNN

Um casal do Havaí foi preso no fim de semana após supostamente voar para casa sabendo que ambos tinham testado positivo para Covid-19.

Wesley Moribe e Courtney Peterson, de Wailua, viajaram com uma criança em um voo da United Airlines de São Francisco para Lihue, no Havaí, em 29 de novembro.

De acordo com um relatório preliminar, o casal foi instruído pela Estação de Quarentena do Aeroporto Internacional de São Francisco a não voar e se isolar, disse um comunicado à imprensa do Departamento de Polícia de Kaua’i.

Apesar de estarem cientes dos resultados positivos para o novo coronavírus, eles embarcaram no voo, colocando outros passageiros em risco, de acordo com o comunicado.

Moribe, de 41 anos, e Peterson, de 46 anos, foram presos ao chegar em Lihue e acusados ??de colocar outras pessoas em perigo de forma imprudente, disse o comunicado. Eles foram soltos após pagarem fiança de US$ 1 mil (cerca de R$ 5,2 mil, em conversão direta) cada um.

A criança foi entregue aos cuidados de um membro da família e os Serviços de Proteção à Criança foram notificados, disse o comunicado. A relação da criança com os suspeitos não foi revelada.

“Continuamos a solicitar aos visitantes e residentes que sigam as regras de emergência do governador e tomem todas as precauções necessárias para evitar a disseminação da Covid-19”, disse o chefe da polícia de Kaua’i, Todd Raybuck, no comunicado à imprensa.

A reportagem não conseguiu encontrar as informações de contato nem um advogado do casal até a noite de quarta-feira (2).

