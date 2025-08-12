Cotidiano
Agosto Dourado reforça campanha por doações de leite materno e potes de vidro no Acre
Bancos de leite realizam atendimento domiciliar para doadoras; leite humano é vital para bebês prematuros e ajuda a prevenir doenças na vida adulta
A campanha Agosto Dourado está intensificando as ações de conscientização sobre a importância do aleitamento materno e convocando lactantes a doarem leite humano e potes de vidro com tampa plástica para armazenamento em todo o estado. O material será destinado a recém-nascidos necessitados, especialmente prematuros internados em UTIs.
Para doar, as mães precisam estar com a saúde em dia e se sentirem confortáveis. Os bancos de leite do estado oferecem atendimento domiciliar para facilitar o processo.
Segundo a nutricionista especialista em nutrição neonatal Janilda Moraes, o leite materno é “um líquido precioso” que auxilia no crescimento, desenvolvimento e ganho de peso dos bebês.
“Quanto mais mães doadoras, mais crianças serão beneficiadas. Esse leite não só ajuda agora, mas previne doenças como diabetes no futuro”, destacou Janilda Moraes.
A cor dourada da campanha simboliza o valor nutricional do leite materno, considerado o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. Além de salvar vidas, a doação fortalece o vínculo emocional entre mãe e bebê.
Para doar o leite materno é muito mais simples do que muita gente imagina. Basta buscar o Banco de Leite mais próximo da sua residência: toda região tem um banco de leite responsável. Daí é só ligar e agendar a visita das enfermeiras que vão até à sua casa colher os primeiros exames. Estando com os exames em dia, o próprio banco leva os potinhos de coleta à sua casa e depois, vem retirar. Simples e sem precisar sair de casa.
- Estar amamentando e saudável
- Coletar o leite em frasco de vidro esterilizado
- Entrar em contato com o banco de leite mais próximo
Eu tenho pouco leite
Esse é um dos grandes mitos que faz com que muitas mulheres deixem de doar: todo leite importa. Você sabia que 1 ml de leite materno pode salvar a vida de um bebê prematuro? Pois é, quando dizemos que todo leite importa, não é um exagero. Imagina 1 ml de cada mulher, que diferença faria na vida de tantos bebês? Não existe quantidade mínima para que seja feita a coleta: quanto você conseguir retirar, eles vêm buscar.
“Ah, mas como eu tenho pouco leite, meu filho vai ficar com fome”. Claro que não é para deixar o seu filho com fome, seu filho é sua prioridade, sempre. Doamos o excesso.
Outra dúvida muito frequente é se mães de bebês que estão com pouco ganho de peso podem doar. E a resposta é sim! No banco, o leite passa por testes e é feita a contagem de calorias, a acidez, enfim, são checados vários parâmetros para que a oferta seja feita de acordo com as necessidades individuais de cada bebê. Além disso, não existe leite fraco, portanto, o pouco ganho de peso do seu bebê (se é que isso é verdadeiro pois muitos médicos ainda colocam uma régua irreal em todos os bebês) pode estar associado a uma pega inadequada, ao freio lingual… portanto o ideal é passar em consulta com uma Consultora de Aleitamento Materno ou com uma Pediatra pró-amamentação para checar o que pode estar ocasionando o baixo peso.
Quem NÃO PODE doar?
Todo leite que chega ao Banco de Leite passa por uma triagem e é submetido à testagem. Mães HIV positivas e usuárias de drogas, são as únicas que não podem doar. Se você toma qualquer medicamento que é compatível com a amamentação do seu bebê, seu leite pode ser doado.
Por quê não pode amamentação cruzada mas pode receber leite de outras mães via doação?
Contraindicada pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a amamentação cruzada, como é conhecida a prática de mães que amamentam filhos de outras mulheres, traz diversos riscos ao bebê, podendo transmitir doenças. Todo leite que chega ao Banco é testado e segue rigorosamente os protocolos de higiene, em seguida passa por um processo de pasteurização que amplia sua validade para 6 meses sob refrigeração.
Como armazenar o leite para doação?
O leite materno deve ser armazenado em potes esterilizados de vidro com tampa plástica. A maioria dos Bancos de Leite já doam esses potes. Caso vá utilizar um pote seu, a esterilização é bem simples: basta lavar bem, colocar em água fervente e deixar secar com a boca para baixo em um pano limpo. Secou, fechou, está estéril.
Como fazer a retirada do leite
É importante que a mulher use máscara e touca. A bomba extratora de leite auxilia, mas não é fundamental para fazer a retirada do leite. Para fazer a extração de forma manual, basta apertar a mama e desprezar o primeiro jato. Caso consiga tirar pouca quantidade, mas o pote de armazenamento for grande, basta pegar uma etiqueta e anotar o dia e a hora que fez a primeira coleta e colar no pote.
Quando conseguir extrair mais leite, pode colocar junto e anotar. A anotação é importante pois vai te ajudar a saber exatamente o dia da primeira coleta já que o leite coletado pode ser em até 15 dias da primeira coleta feita. Outra dica: procure deixar dois dedos longe da borda do pote já que quando o leite congela ele acaba aumentando e pode estourar o vidro.
O leite materno pode ser armazenado durante 15 dias no freezer ou 12 horas na geladeira. Para doar, o ideal é que esteja congelado. Cuidado para não deixar o leite próximo à alimentos com cheiro forte, como peixe. O único leite que é descartado pelo Banco é o odorizado. Potinho pronto e congelado, basta ligar no Banco de Leite e aguardar a retirada.
Janilda Moraes, especialista em nutrição infantil, já trabalhou em seis países e agora reforça cuidados com recém-nascidos no Acre
Natural do Acre, a nutricionista Janilda Moraes construiu uma trajetória profissional internacional antes de retornar para atuar em Brasiléia, onde agora reside com a família. Especializada em nutrição neonatal, ela acumula experiência em seis países: México, Paraguai, Uruguai, Argentina, Costa Rica e Brasil.
Com conhecimentos técnicos e práticos adquiridos ao longo dos anos, Janilda Moraes destaca a importância da alimentação adequada para recém-nascidos, especialmente em casos de prematuridade e outras condições que exigem cuidados específicos.
“A nutrição nos primeiros meses de vida é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Cada detalhe, desde o aleitamento materno até a introdução alimentar, deve ser acompanhado com atenção”, explica a profissional.
De volta ao Acre, ela vem contribuindo com sua expertise para melhorar os protocolos de nutrição infantil na região, trabalhando em conjunto com equipes de saúde locais e regionais, reforça a ‘Campanha Agosto Dourado’ intensificando as ações de conscientização sobre a importância do aleitamento materno e reforça o pedido de doações, tanto de leite humano, como de potes de vidro com tampa plástica para armazenar o líquido, que será destinado a bebês necessitados no estado.
Comentários
Cotidiano
Falsos fiscais ambientais são presos por aplicar golpes contra agricultores em Cruzeiro do Sul
Dupla se passava por servidores do Ibama e Imac para cobrar supostas multas; dois idosos foram extorquidos
Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (12) no Ramal 5, às margens da BR-364, em Cruzeiro do Sul, acusados de se passar por fiscais de órgãos ambientais, como o Ibama e o Imac, para aplicar golpes contra produtores rurais.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos extorquiram dois idosos no Ramal 7, exigindo R$ 1 mil de uma vítima e R$ 500 de outra, sob a falsa alegação de multas ambientais. Eles chegaram a fotografar documentos de propriedades e planejavam novas abordagens quando foram flagrados.
Um vídeo gravado por agricultores mostra o momento em que um dos detidos, identificado como Júlio, é obrigado a apagar imagens de documentos que havia registrado. Moradores impediram que a dupla deixasse o local até a chegada da PM, que realizou a prisão.
“Eles tinham aplicado o golpe em dois velhinhos e, hoje, já estavam no ramal do meu pai, dizendo que ele devia uma multa. Tiraram foto do documento da terra. Antes de saírem, nós pegamos eles e a polícia levou”, relatou um agricultor.
A dupla, juntamente com o material apreendido, foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, que dará continuidade às investigações.
Comentários
Cotidiano
Caminhonete sai da pista em trecho crítico da BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó
Acidente ocorreu em área com estrada precária; moradores reclamam de buracos e riscos constantes na principal rodovia do Acre
Uma caminhonete saiu da pista na tarde desta terça-feira (12) em um trecho problemático da BR-364, entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó, no Acre. O acidente aconteceu em uma região conhecida pelas más condições da estrada, com buracos e irregularidades no pavimento que aumentam os riscos para motoristas.
Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas ou quantas pessoas estavam no veículo quando ocorreu o acidente. Moradores e condutores que frequentam o trajeto reclamam das dificuldades de tráfego e da falta de manutenção adequada na rodovia, que é a principal ligação do estado.
Autoridades como o SAMU e a Polícia Rodoviária ainda não confirmaram se já estão no local para prestar atendimento e avaliar os danos. A situação reforça os apelos da população por melhorias urgentes na BR-364.
Comentários
Cotidiano
Ídolo do futebol, Zico vem ao Acre para palestra motivacional sobre liderança e superação
Ex-jogador, considerado um dos maiores craques da história do Brasil, falará sobre trabalho em equipe e planejamento; data e local ainda serão definidos
Um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Zico estará no Acre no próximo mês para ministrar uma palestra motivacional. Aos 72 anos, o ex-craque que brilhou no Flamengo, Udinese (Itália) e Kashima Antlers (Japão) abordará temas como liderança, trabalho em equipe, superação e planejamento.
A data do evento ainda não foi confirmada, e o governo do Estado busca um local com capacidade suficiente para atender à alta demanda de público. Inicialmente, o auditório do Detran foi considerado, mas a organização avalia que o espaço pode ser pequeno diante do interesse pelo ídolo.
Os detalhes sobre participação, ingressos e local definitivo serão divulgados em breve pela organização. Zico, conhecido como “Galinho de Quintino”, é uma lenda do esporte brasileiro e sua vinda ao Acre promete atrair fãs e admiradores de toda a região.
Você precisa fazer login para comentar.