A Embrapa do Acre anunciou ontem quarta-feira (2) que o Ministério da Agricultura pretende aplicar R$ 2 milhões em projetos de bioeconomia na Amazônia.

Entre os contemplados está o projeto Cultivo Racional de Açaizeiro, que vai combinar diferentes frentes de trabalho (pesquisa, extensão e produção) para fortalecer a cadeia produtiva de açaí na região de Tarauacá e Feijó (Regional Tarauacá-Envira).

Dentre as atividades a serem desenvolvidas com aproximadamente 500 beneficiários estão a capacitação de extrativistas e técnicos locais em boas práticas, a capacitação de batedoras caseiras e pequenas agroindústrias familiares quanto às normas da vigilância sanitária, a realização de intercâmbios e seminários técnicos para fortalecer as relações interinstitucionais dos atores participantes da cadeia produtiva.

O projeto prevê também a instalação de duas Unidades de Aprendizagem e duas Unidades de Referência Tecnológica para implantação de cultivo de açaí solteiro (Euterpre precatória) e (Euterpe oleracea), além da construção de dois viveiros de mudas de açaí solteiro.

Tudo será coordenado pela Embrapa Acre em parceria com a Instituto Federal do Acre (IFAC).

