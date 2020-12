Foi descontraído o primeiro encontro entre o governador Gladson Cameli e o prefeito eleito da capital Tião Bocalom na noite do dia 02, quarta-feira, em Brasília.

A Tribuna

Eles jantaram juntos em um restaurante em Brasília e a conversa transcorreu em clima de entendimento e selou a paz entre os dois políticos que sepultaram as desavenças da campanha eleitoral. O assunto principal, segundo relato tanto de Bocalom quanto de Gladson girou sobre a possibilidade de parcerias entre o governo e prefeitura de Rio Branco.

O tom predominante era de considerar a eleição como coisa do passado e estabelecer um plano de metas para um trabalho conjunto por Rio Branco. Bocalom avaliou positivamente a conversa:

“Eu fico muito feliz em ter jantado com o governador. Posso assegurar que o palanque está desmontado, o palanque nosso agora é o povo. Nós precisamos mostrar resultado, o povo não aguenta mais, especialmente depois da Covid. O governador me chamou em junho do ano passado para ajudá-lo e eu fui e continuo com a mesma boa vontade para ajudá-lo para que dê certo”, disse o prefeito eleito.

Cameli disse que seu compromisso é ser parceiro de Bocalom, como de todos os prefeitos, nos mais variados setores. “Minha prioridade é manter parcerias. A campanha acabou e o momento agora é de trabalhar pelas pessoas”, disse o governador.

Dentre os assuntos destacam-se o trabalho de combate a COVID-19 e Pós COVID, a restauração de ramais em Rio Branco no próximo verão e a reversão do Sistema de Água e Esgotos do Estado para a Capital. A conversa foi boa, em clima de superação e de construção de parceiras e o Governador Gladson Cameli garantiu que seu governo caminhará de mãos dadas com a administração Bocalom.

