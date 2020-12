Luciano Tavares

O senador Márcio Bittar (PT), um dos principais defensores do modelo bolsonarista de governar o país, cutucou em suas redes sociais a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Segundo ele, a ideologia da ambientalista transformou o Acre e o Norte na região mais pobre do Brasil.

Não é a primeira vez que Bittar faz esse tipo de crítica. Ele se refere a burocracia e regras impostas pelos órgãos ambientais através de leis que impedem as pessoas de explorarem as riquezas da floresta e de ampliar ou investir na produção rural geradora de riqueza.

“A ideologia da Marina Silva, do seu grupo político e ONGs estrangeiras transformou nossa região na mais pobre do Brasil”, escreveu.

