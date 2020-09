Nesta terça-feira, 17 de Setembro o Ministério da Educação divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é o Indicador de qualidade dos Ensinos fundamental e médio, abrangendo as redes públicas e privadas, ou seja, o IDEB mostra em que medida os estudantes estão aprendendo e passando de ano. Faz isso de forma clara, numa escala de 0 a10.

Epitaciolândia tem muito que comemorar, pois das 22 cidades do Acre, o município ocupa o terceiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB-4º e 5º ano d Ensino Fundamental Inicial) medido pelo Ministério de Educação. Em um comparativo com o ano de 2017, Epitaciolândia deu um salto de 5.8 para 6.0.

A Escola que entrou em destaque com os resultados do IDEB foi a Escola João Pedro da Silva, que superou os índices dos anos anteriores com a nota 7.0, resultado de muito esforço de toda a equipe da Escola, da Coordenação Pedagógica, alunos e Professores.

O Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino ressaltou que “O Resultado do IDEB retrata o trabalho realizado em cada escola da rede municipal, isso começa com a equipe da SEMED que orienta e capacita ás equipes escolares que por sua vez levam ao professor que finaliza na sala levando ao aluno o conhecimento que fará dele um cidadão mais consciente de seus direitos e deveres para viver em uma sociedade que está em constantes mudanças. Quero fazer um destaque especial a Escola João Pedro da Silva pela elevação do IDEB, que em 2017 tinha uma nota 5.4 e agora alcançou a nota 7.0, isso é resultado do esforço de todos os profissionais daquela instituição-Parabéns Escola João Pedro da Silva”.

