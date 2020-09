Depois de quase 48 horas de trâmites entre os países do Peru e Brasil, através do Acre, o corpo do motorista André Lucas de Carvalho Gomez, que morreu após a carreta que dirigia entre os municípios de Iñapari e Porto Maldonado, após passar por Assis Brasil, chegou para ser velado e sepultado pelos parentes.

A carreta bi-trem que levava uma grande carga de milho, e após passar do segundo pedágio, ocorreu o sinistro que lhe tirou a vida, ficando o corpo preso entre as ferragens da boleia.

Em contato com o proprietário da carreta que ficou destruída após acidente, disse que todos os procedimentos foram tomados na remoção e translado tão logo souberam da tragédia até a chegada do corpo aos familiares em Rio Branco.

Conta que recebeu o suporte necessário tanto da parte das autoridades do Peru, quanto do lado brasileiro, chegando no início da madrugada desta quarta-feira, dia 16.

Tão logo o corpo de André Lucas chegou em solo acreano, foi transladado para a capital do Acre, Rio Branco, onde foi velado e sepultado no final da tarde no cemitério Morada da Paz.

Os proprietários retornaram ao Peru para resgatar a carreta.

Relembre o caso:

