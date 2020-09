Um caso de tentativa de homicídio ocorrido na noite desta terça-feira, dia 15, vem sendo investigada pela Polícia Civil de Brasiléia, após um vídeo ser divulgado mostrando dois indivíduos em uma moto atirando contra pessoas que estavam em um banco da praça.

Chamada de Praça dos Seringueiros, fica localizado próximo a ponte metálica que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia. Ao arredor, tem a rádio do governo, um restaurante, um ponto de taxi lotação e várias residências e nem por isso, os bandidos hesitaram em sacar um revólver e atirar.

O jornal oaltoacre buscou informações junto ao comando do 5º Batalhão da PM e na Delegacia de Polícia localizados em Brasiléia. Pela PM, foi informado que o caso chegou no quartel e que diligencias foram realizadas, mas ninguém foi encontrado com as características e nem a motocicleta.

A tentativa que ocorreu quase às 23 horas, por pouco não teve feridos. Segundo foi apurado, na delegacia de Brasiléia, o caso estaria ligado a grupos criminosos que estão disputando o mercado de venda de drogas em espaços públicos.

O caso sequer foi registrado na delegacia e nem feridos, mas, autoridades já estão investigando para chegar até os envolvidos. As imagens estão com as autoridades que estão na tentativa de identificar a dupla.

