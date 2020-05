Documento foi entregue ao governo, prefeitura e MP-AC. Grupo ainda fez um balanço dos impactos financeiros na economia do estado durante esse período de isolamento social que já passou de R$ 496 milhões.

Por Alcinete Gadelha

Um grupo de pelo menos 500 empresários e mais 22 entidades participaram de uma reunião virtual no início desta semana, por meio do “Movimento Emprego é Vida”, e criaram uma minuta para ser entregue ao comitê gestor de combate à Covid-19 no Acre com sugestões de normas de segurança que podem ser aplicadas para a reabertura gradual do comércio no estado.