Os fortes laços de amizade do deputado federal Alan Rick (DEM) com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, garantiu no início desta semana, a doação de mais de cinco mil itens para combate ao Coronavírus no Acre. Constam na doação, máscaras descartáveis, máscaras de proteção facial e álcool em gel.

Por solicitação de Alan Rick, os equipamentos foram doados ao governo do Estado e prefeitura de Rio Branco. A Secretaria Estadual de saúde está providenciando a transferência para Rio Branco nos próximos dias. Estes equipamentos de Proteção Individual serão utilizados nas unidades de referência para o enfrentamento do vírus.

Segundo Shelley, trata-se de “um gesto de amizade e parceria com a administração do Acre, atendendo ao pedido do deputado Alan Rick”, para ajudar na luta contra o coronavírus e preservar a saúde dos trabalhadores que atuam nas unidades de referência. “É um gesto simples, mas estamos felizes em poder ajudar o Estado do Acre.”

Alan Rick fez questão de destacar a importância da doação do governo de Israel para o Estado e prefeitura de Rio Branco. “Quem conhece apalavra de Deus sabe a importância de um gesto nobre como este do embaixador que prontamente atendeu à nossa solicitação.

Essa doação é muito simbólica do ponto de vista espiritual. Estamos estabelecendo uma aliança entre Israel e o povo do Acre”, disse o parlamentar acreano.

