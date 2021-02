Resumo:

Com Governador:

1) Tratou sobre a crise migratória, a qual o governador se comprometeu em ajudar na busca de uma solução definitiva, além de aporte para alimentação e logística.

2) Firmou parceria para garantir a melhoria de ruas e limpeza da cidade, além de apoio para reconstrução da escola Edilsa Maria Batista, a qual serve de abrigo há 1 ano.

3) No Deracre tratou de detalhes de dois convênios que iremos assinar, um para operação tapa buracos e outro para melhorias de ramais.

CRUZ VERMELHA

Reuniu com o Presidente Nacional da Cruz Vermelha, Julio Cals, para relatar a situação da crise migratória. Pediu ajuda para Assis Brasil em relação à saúde pública. Solicitou a presença da equipe em Assis Brasil e uma grande mobilização para buscar uma saída para o drama vivido.

SAÚDE

Na Sesacre, reuniu com representantes da saúde estadual e com a equipe do ministério da saúde, coordenada pelo Coronel Ridauto Luiz Fernandes. Na presença das autoridades apelou mais uma vez que olhassem para a gravidade da situação de saúde pública em decorrência da crise migratória.

Comentários