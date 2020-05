A fiscalização começou depois que a Petrobras comunicou uma redução no preço do diesel em 6% e da gasolina 8%. O anúncio da estatal ocorreu no último dia 15 e, deste então, o Procon-AC iniciou o levantamento na capital acreana.

O corte nos preços se deu em um momento em que as cotações do petróleo estão em queda com a pandemia do novo coronavírus no mundo e desaceleração da economia global. O Ministério Público do Acre (MP-AC) também determinou que o Procon-AC faça ações de fiscalizações e levantamento de dados desde a redução.