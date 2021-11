Em Brasília, prefeito de Capixaba busca recursos junto à deputada Vanda Milani

Manuel Maia, prefeito de Capixaba, esteve, em Brasília, no gabinete da deputada Vanda Milani (Solidariedade).Na pauta, solicitação de recursos via emendas parlamentares para o orçamento(OGU/2022).Desde o início de seu mandato, a parlamentar tem beneficiado Capixaba com recursos de emendas de sua autoria para áreas essenciais do município. “A nossa deputada Vanda Milani é uma grande parceira de nosso município. Tem ajudado e sempre dado a mão a Capixaba”, disse o prefeito.

No Orçamento de 2021,Vanda Milani conseguiu a liberação de R$ 120 mil para a estruturação do Conselho Tutelar .Os recursos serão executados pela prefeitura local na aquisição de kits de equipagem, que vão aprimorar e qualificar a estrutura do Conselho. ”O fortalecimento do Conselho Tutelar faz parte de um compromisso assumido que agora torna – se realidade”, disse a parlamentar, bem como também liberado em conta o valor de R$ 700 mil para a construção de uma rampa de acesso ao rio Acre. Segunda a parlamentar, trata-se de uma reivindicação da comunidade do Subaia que atende ribeirinhos produtores de melancia e banana, além de seringueiros e produtores de castanha.

A rampa vai dar maior agilidade para que o transporte ocorra de inverno a verão, usando os ramais e atingindo a BR 317. “È a garantia da comercialização dos produtos”, assegurou a deputada. Capixaba também recebeu em emenda da deputada R$ 300 mil para a aquisição de calcário, indispensável à agricultura, já que corrige a acidez do solo e possui ingredientes para a nutrição da planta.

Agradecimento

Manuel Maia reforçou ainda o agradecimento a Vanda Milani. “Muito obrigado deputada pela atenção e cuidado que sempre reservou ao nosso município”. Por seu lado, Vanda Milani lembrou o carinho que tem pelo município. “A gente viu Capixaba nascer, se desenvolver. Vamos, certamente, alocar mais recursos para o município. Capixaba é uma população muito trabalhadora, vive da agricultura e pecuária e tudo que pudermos fazer pela população, tenham certeza absoluta que nós faremos”, concluiu.