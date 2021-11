Forças de segurança elaboram plano de ação para combater roubos e furtos em empreendimentos imobiliários

Confecção de um plano de ação contra roubos e furtos em empreendimentos imobiliários, no âmbito do território acreano. Este foi o resultado da reunião entre integrantes das forças de segurança do Acre e representantes locais da construção civil, na manhã desta quarta-feira, 3, na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Durante o encontro, que foi conduzido pelo titular da Pasta, Paulo Cézar Rocha dos Santos, e pelo diretor operacional da Sejusp, coronel Ulysses Araújo, empresários do setor relataram os prejuízos causados pela incidência dos crimes contra o patrimônio em canteiros de obras na capital.

Após ouvir atentamente os empresários, o secretário Paulo Cézar Rocha propôs a elaboração, em conjunto (Sejusp e empresas), de um plano de ação, no sentido de prevenir e reprimir as ações criminosas relatadas durante a reunião.

A partir dos relatos, o diretor operacional Ulysses Araújo, com auxílio dos representantes das Polícias Militar, Civil e Penal, deu a redação final do plano, que, na prática, será executado, de forma imediata, levando-se em consideração as atividades de policiamento ostensivo, de investigação, de fiscalização de reeducandos, inteligência e tecnologia.

Para a reunião, representando as forças de segurança do Estado, estiveram presentes os tenentes-coronéis Rômulo Modesto e Sandro Oliveira (PMAC), o delegado Pedro Buzolin (Polícia Civil) e o policial Penal Delmar Cavalcante (IAPEN).