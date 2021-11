Adolescente de 14 anos é vítima de feminicídio no Acre e caso choca os moradores da invasão do Panorama

Mais um feminicídio foi registrado em Rio Branco. A adolescente Eloisa Cabral da Silva, 14 anos, foi morta pelo namorado dentro da residência dela que fica na Rua Surubim, invasão do Panorama na capital do Acre. A garota foi executada com um tiro de arma de fogo no pescoço. O criminoso, identificado apenas como Romário, fugiu da cena do crime deixando para trás a companheira e a arma do crime.

O caso teria acontecido por volta das 23 horas de ontem (3), mas só na manhã de hoje (4) que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi relatado por populares à Polícia Militar que esteve no local e comprovou a veracidade da informação.

O trabalho da perícia técnica foi feito com a finalidade de chegar a autoria do crime, que tem o namorado como principal suspeito.