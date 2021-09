Deputados adiam mais uma vez reunião das comissões que vai apreciar projetos do Igesac e da compra de notebooks para os professores

Os deputados estaduais deixaram para apreciar com cautela o projeto de lei que extingue o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) e o projeto que permite a abertura de crédito aos professores para a compra de notebooks e pacotes de internet.

Os assuntos serão debatidos em reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Serviço Público (CSPTM), Saúde (CS), Orçamento e Finanças (COF) e Educação (CE) marcada para a sala das Comissões.

De acordo com o líder do governo, deputado Pedro Longo, a ideia é apreciar as matérias e levá-las ao plenário na ordem desta quarta-feira, 1º.

Na terça-feira, 31, os parlamentares se reuniram e fizeram a distribuição de várias matérias e a aprovação de outras. Além disso, ficou definida comissão que analisará os vetos. São quatro que estão em pauta, entre eles, o que determina a Energisa a expedir notificação acompanhada de aviso de recebimento, comunicando sobre a realização do corte de energia aos usuários, no prazo de 48 horas antes do corte. A matéria é de autoria do deputado Gehlen Diniz (PP).

Outro projeto semelhante é de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que proíbe as concessionárias de água e energia a realizarem o corte no fornecimento residencial por falta de pagamento, enquanto durar a pandemia.

O deputado Roberto Duarte vai relatar os vetos sobre os PLs de Edvaldo e Gehlen. Duarte adiantou que o parecer vai ser pela derrubada dos vetos.