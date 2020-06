O deputado federal Alan Rick (DEM), juntamente com o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Francineudo Costa, efetuaram na quarta-feira, 3, a entrega de 1,5 tonelada de donativos e cestas básicas ao governo do Estado, por meio do gabinete da primeira dama, Ana Paula Cameli. A doação é fruto da mobilização do deputado e colaboradores do IEPTEC durante a Live Solidária no último sábado, 30 de maio.

“Foi com enorme felicidade que fizemos a entrega dessa 1,5 tonelada de donativos, através de cestas básicas para que o gabinete da primeira-dama Ana Paula e a SEASDHM possam entregar para famílias que estão passando necessidades durante esta pandemia. Quero agradecer o empenho de nossa equipe juntamente com os colaboradores do IEPTEC Dom Moacyr”, afirmou o parlamentar.

3 milhões para assistência social

Alan Rick aproveitou para tratar do andamento de sua emenda parlamentar no valor de 3 milhões de reais que está em fase final de conclusão junto à Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres. Além da SEASDHM, serão beneficiados com veículos e equipamentos nove entidades que fazem um relevante trabalho social no estado como Educandário Santa Margarida, Lar dos Vicentinos, Jocum, Fundação Betel e Casas Terapêuticas que tratam dependentes químicos. A secretária Ana Paula Lima e a primeira-dama do Estado Ana Paula Cameli agradeceram o empenho e compromisso do deputado com a assistência e inclusão social.

