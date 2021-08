Depois de 8 anos, Campeonato Municipal de Futsal voltará a ser realizado

Nesta sexta, dia 20 de agosto, será um grande dia para o esporte de Assis Brasil. Está confimada a cerimônia de abertura do Campeonato Municipal de Futsal 2021 com a participação de oito equipes.

O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Coordenação de Esportes. A cerimônia de abertura está prevista para iniciar às 18hs desta sexta-feira no ginásio esportivo com a presença do prefeito Jerry Correia e autoridades locais.

Na ocasião também serão apresentados os alunos da escolinha de futebol Talentos da Fronteira.