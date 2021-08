Em reunião na Fieac, Petecão fala da preocupação com a falta de incentivo do governo à indústria acreana

O senador Sérgio Petecão se reuniu com empresários para debater pautas de interesse da indústria do Acre. Os industriários apresentaram os principais problemas de cada setor e discutiram soluções. Os empresários pedem para que as políticas públicas tenham um olhar diferente para a região Norte, que sofre por estar distante dos grandes centros comerciais do país. Estiveram presentes na reunião representantes do setor de construção civil, cerâmico, confecção, moveleiro, extração mineral, gráfica, produtos alimentares, panificação e confeitaria, além do representante de construções de estradas, pavimentação e obras de terraplenagem.

José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), destacou a importância de valorizar os produtos locais. “Nós precisamos priorizar o que é processado nesse estado. Aquilo que é industrializado aqui, tem que ser internalizado o máximo possível, porque assim fazemos a movimentação da economia por meio da geração do emprego para as famílias do nosso estado”, destacou.

Adriano falou ainda do importante papel da construção civil para o desenvolvimento da região. “Nós entendemos que são necessárias políticas públicas para internalização de todos os recursos que este estado consegue trazer do governo federal, nós estamos falando de investimento em obras públicas, que vai fomentar a economia de todas as formas porque a construção civil irradia e diversifica a distribuição dessa renda em outros setores”, afirmou.

Em sua fala, Adriano destacou a preocupação com a manutenção da BR-364, estrada que liga todas as regionais do estado e, atualmente, se encontra com vários trechos precisando de restauros. “Ela, com certeza, dá uma condição de logística, principalmente da matéria prima para todos nossos industriários, que estão distribuídos por esse estado”, expôs o presidente da Fieac.

Petecão reafirmou o compromisso com as demandas apresentadas. “Nós não temos outra saída, senão gerar emprego aqui no estado. A indústria local precisa de incentivo, porque são elas que fazem o dinheiro circular. A concorrência com empresas de fora é desleal, não podemos falar de desenvolvimento se o dinheiro continua saindo do estado. São os empresários daqui que geram emprego”, afirmou o parlamentar.

O senador falou, também, da importância em aquecer o setor da construção civil, com projetos que estimulem o pequeno, médio e grande empresário. “O setor da construção civil é de fundamental importância porque consegue movimentar vários outros setores do comércio. O nosso estado, infelizmente, depende do dinheiro público, justamente, por não fortalecer a iniciativa privada. O atual governo já mostrou a falta de compromisso com o setor. Enquanto parlamentar, preciso evitar que mais empresas fechem suas portas. Por isso, estou aqui para escutar os setores e ajudar a construir caminhos que fortaleçam nossos empresários”, concluiu.