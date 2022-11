Corpo de colono é localizado com marcas de tiros em seringal no município de Xapuri

Fonte: OGol

Foi com drama, mas o Brasil já garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2022. Os comandados de Tite enfrentaram a Suíça nesta segunda-feira e venceram graças a gol de Casemiro já na reta final da partida.

Com o resultado, a seleção brasileira chegou aos seis pontos e é a única equipe classificada antecipadamente ao lado da França. O restante do Grupo G ainda tem chance: a Suíça segue com 3 pontos, enquanto Sérvia e Camarões possuem 1. Na última rodada, brasileiros e camaroneses se enfrentam, enquanto os europeus medem forças. Ambos os jogos na próxima sexta, às 16h.

Escolhidos de Tite não funcionam

O primeiro tempo começou equilibrado, com as duas equipes fazendo questão de trocar passes enquanto tinham a posse. Quando estava sem a bola, a marcação brasileira era bem agressiva com seus homens de frente, principalmente com Richarlison pressionando os defensores suíços.

Quando Lucas Paquetá acertou bela enfiada para Richarlison na direita, o centroavante tentou ajeitar para Vinicius na área e criar a primeira boa chance do Brasil, mas a defesa chegou primeiro para cortar. A partir desse momento, a calma da Suíça para ficar tocando a bola acabou e o time brasileiro passou a ter mais controle da partida.

Quando o equilíbrio se apresentava ao jogo mais uma vez, quase saiu o primeiro gol do time de Tite. Raphinha recebeu com espaço na direita, acertou belo cruzamento e Vinicius Júnior chutou de primeira na área, mas Sommer fez boa defesa mandando para escanteio. Pouco depois, o próprio Raphinha finalizou de longe em jogada individual, mas o goleiro suíço apareceu de novo.

A parte final do primeiro tempo contou com a Suíça lutando para manter seus princípios e não ceder à pressão da seleção brasileira. Com até Militão aparecendo na frente, o Brasil tentou impor ritmo mais acelerado e teve alguns escanteios em sequência, mas não aproveitou. Empate sem gols na etapa inicial mais uma vez.

Fator Rodrygo

Tite resolveu voltar para o segundo tempo com Rodrygo para tentar melhorar a equipe ofensivamente, mas na vaga de Lucas Paquetá – mantendo Fred em campo. A modificação não fez efeito nos minutos iniciais da etapa final, com o Brasil ainda tendo a posse de bola de forma ineficiente no campo de ataque. A Suíça, quando chegou, levou perigo, mas Embolo foi travado antes de finalizar na pequena área.

O momento era bom para os suíços, mas o Brasil quase encaixou um contra-ataque. Vinicius Jr disparou pela esquerda e tentou achar Richarlison na pequena área, mas a bola passou pelo camisa nove brasileiro. Vendo o momento crítico da partida, Tite chamou Bruno Guimarães para entrar na vaga de Fred.

Aos 20 minutos, o Brasil chegou a comemorar o seu gol. Após triangulação rápida no campo de ataque, Casemiro serviu Vinicius Jr e o atacante brasileiro colocou a bola na rede. No entanto, Richarlison, que participou da jogada no início, estava em posição irregular e o impedimento foi marcado. Mesmo anulado, esse gol trouxe confiança ao time brasileiro para seguir em cima em busca do resultado.

Quando os minutos finais foram chegando e o 0 a 0 parecia o resultado mais provável, enfim o Brasil arrancou o grito de gol dos torcedores no Estádio 974. Rodrygo acertou belo passe de primeira e Casemiro contou com desvio para abrir o placar em chute da entrada da área, sem chances para Sommer. Mais sorte do que juízo para a seleção brasileira, mas segunda vitória em dois jogos e vaga nas oitavas garantida.

