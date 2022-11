Polícia Civil de Xapuri prende dois acusados de estuprar crianças; um tio que estuprava a sobrinha de 7 anos e o pai a filha de 12

200 Famílias foram beneficiadas diretamente através do Projeto Social.

A Central Única das Favelas, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta sexta-feira, 25, entrega do Terceiro Ciclo do Vale- gás no município.

A atividade aconteceu na quadra do bairro Ferreira Silva e contemplou 200 famílias com a distribuição do vale-gás, um projeto social realizado pela Central Única das Favelas (CUFA) para facilitar a reposição de botijões, cujo valor cresceu consideravelmente nos últimos dois anos.

Os contemplados residem nos diferentes bairros de Brasiléia e a ação contempla 200 famílias em situação de vulnerabilidade social, que receberão o vale- gás durante 5 ciclos.

De acordo com o Coordenador da Central Única das Favelas no Acre, Júnior TRZ, a previsão é de que a entrega do quarto ciclo aconteça já no mês de Dezembro. “ Estamos no nosso 3 ciclo da entrega do vale-gás, beneficiando diretamente 200 homens e mulheres aqui de Brasiléia com a recarga do seu gás de cozinha. É uma parceria importante que temos com a Petrobrás e que beneficia milhares de famílias no Brasil”, afirmou Júnior TRZ.

A Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem participou da atividade. “Hoje estamos aqui na quadra do bairro Ferreira Silva entregando o terceiro ciclo do vale-gás, quero aqui agradecer ao Júnior TRZ e toda equipe da CUFA presente. Nesse momento de dificuldade em que o povo passa, receber esse vale é de grande valia. Agradeço a equipe de Assistência social, em nome do secretário Djahilson Américo, que não tem medido esforços para ajudar as familiais em situação de vulnerabilidade social e que são cadastradas nos programas sociais”, finalizou a Prefeita.

Para receber o Auxílio Gás, a família deve estar inscrita no Cadastro Único e possuir renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa.

