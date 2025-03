Copa do Brasil: veja os 32 classificados e os potes da terceira fase

A diretoria do Humaitá resolveu liberar o técnico Emanoel Sacramento, o goleiro Brandão, o zagueiro Gregory, o volante Felipe Barba, o meia Thon e o atacante Aldair antes do confronto contra o São Francisco. A partida será disputada no domingo, 16, às 17 horas, na Arena da Floresta, e fecha a fase de classificação do Campeonato Estadual.

Ainda tem chance

O Humaitá ocupa a 5ª colocação no Estadual com 7 pontos e ainda pode chegar na semifinal do Estadual. O Tourão precisa vencer o São Francisco e ficar na torcida para o Independência não derrotar o Plácido de Castro, jogo programado no sábado, 15, às 15 horas, no Florestão.

Série D

As liberações realizadas pelos dirigentes do Tourão indicam menos investimentos para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O Humaitá é um dos representantes acreano no torneio nacional e em 2024 fez uma campanha na primeira fase com 15 derrotas e um empate.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários