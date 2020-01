Rondoniagora.com

A professora Adriana Judite de Almeida, coordenadora regional de Educação em Rolim de Moura, sofreu uma tentativa de homicídio a tiros na madrugada do último sábado (18), efetuados pelo próprio marido, que não teve o nome revelado em razão das proibições da Lei de Abuso de Autoridade. O fato aconteceu em uma residência, localizada daquela cidade.

A Polícia foi acionada e encontrou a mulher ensanguentada, com perfuração de tiros no tórax e no joelho.

Rapidamente, os militares socorreram a vítima até o pronto socorro, onde recebeu os primeiros socorros. Questionada, ela relatou que o autor dos disparos seria seu próprio marido.

Os policiais retornaram no local e conseguiram localizar o criminoso escondido atrás da residência. Ele confessou que atirou em Adriana após uma discussão entre o casal.

A arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, foi localizada dentro do guarda roupa, com quatro munições. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da região.

