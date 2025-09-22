Jovem morre após cair de moto e quebrar o pescoço em ramal de Capixaba

O Governo do Acre confirmou a identificação de um foco da praga quarentenária moko da bananeira (Ralstonia solanacearum raça 2) em uma propriedade rural no município de Rodrigues Alves. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 22, pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), após notificação do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar).

A confirmação foi feita por meio de análises laboratoriais realizadas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/GO), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O moko da bananeira é uma doença bacteriana que pode provocar a murcha e morte das plantas, comprometendo a produção e causando grandes prejuízos aos produtores. Diante da situação, o Idaf informou que já iniciou medidas emergenciais para conter a praga, entre elas a delimitação da área afetada, orientações técnicas aos produtores locais, fiscalização fitossanitária e aplicação de medidas de biossegurança, em conformidade com a Instrução Normativa SDA/Mapa nº 17/2009.

Produtores foram orientados a ficarem atentos a sinais como amarelecimento e murcha das folhas, escurecimento vascular no pseudocaule, rizoma e engaço, além de podridão seca dos frutos. Em caso de suspeita, devem comunicar imediatamente ao Idaf.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC), vem a público informar que, após notificação do Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar/AC), foi identificado um foco da praga quarentenária presente moko da bananeira (Ralstonia solanacearum raça 2) em uma propriedade rural no município de Rodrigues Alves. A detecção da praga foi confirmada por meio de análise laboratorial realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/GO) do Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa) .

A praga é uma enfermidade bacteriana que afeta principalmente a cultura da banana, podendo causar sérios prejuízos à produção agrícola devido à murcha e morte das plantas infectadas. Essa identificação reforça a necessidade de medidas rigorosas de controle e manejo para evitar a disseminação da doença em outras regiões do estado.

O Idaf/AC está adotando todas as providências técnicas para a erradicação do foco identificado, incluindo levantamentos de delimitação da área, orientações técnicas aos produtores locais, ações de fiscalização fitossanitária e adoção de medidas de biossegurança, conforme Instrução Normativa SDA/Mapa nº 17, de 27 de maio de 2009. A colaboração da comunidade rural é fundamental para o sucesso dessas ações.

Recomenda-se que produtores e demais envolvidos na cadeia produtiva da banana fiquem atentos aos sintomas como: o amarelecimento e a murcha das folhas, o escurecimento vascular no pseudocaule, rizoma e engaço, bem como o escurecimento interno e a podridão seca dos frutos, comunicando imediatamente às equipes técnicas do Idaf ao identificarem quaisquer suspeitas da praga. Recomenda-se que os produtores adquiram mudas devidamente certificadas, provenientes de áreas livres de pragas.

O instituto reforça seu compromisso com a defesa agropecuária do estado e permanece à disposição para esclarecer dúvidas e prestar suporte técnico necessário.

Para mais informações, entre em contato:

Idaf – (68) 3215 3426

Ouvidoria – (68) 3221-3394 –

Instagram: idafacre

Gabriela da Silva Tamwing

Chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal do Idaf

