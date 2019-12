Um homem identificado como Gleisson da Silva, de 34 anos, foi morto com quatro facadas na madrugada deste domingo (15) em uma residência localizada na rua Rio Madeira, no bairro Rui Lino, em Rio Branco. A principal suspeita do homicídio é a esposa, Ana Cristina, que está foragida.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender uma ocorrência de um homem ferido a golpes de faca numa casa e ao chegar no local encontrou o homem morto dentro de um quarto. Segundo a Polícia, a vítima morava com uma mulher, identificada como Ana Cristina, que era agredida quase que diariamente pelo companheiro que chegava sob efeito de bebida alcoólica em casa.

Na madrugada deste domingo, Ana cansou de ser agredida e juntamente com um filho decidiu por um fim nessa história desferido quatro golpes de faca em Gleisson que atingiu o peito, braços e costas. Após a ação, a mulher e o filho fugiram do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local, o médico apenas atestou o óbito de Gleisson.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

