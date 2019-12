O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) liberou o empenho(compromisso de pagamento) no valor de R$ 2.000.000,00(dois milhões)em favor do município de Xapuri.O montante será executado pelo Governo do Estado- através da Secretaria de Meio Ambiente(SEMA) -na adequação de 19 quilômetro de ramais, beneficiando 8 comunidades rurais, incluindo 3 escolas e 1 unidade de saúde localizadas em assentamentos rurais e unidades de conservação.

O empenho dos recursos extra orçamentários se deu através de indicação da deputada Vanda Milani(Solidariedade)após ouvir as reivindicações das comunidades contempladas. Os beneficiados ,de acordo com a deputada, serão integrantes do setor da agricultura familiar de pequeno e médio porte, agroextrativistas, extrativistas e ribeirinhos. São segmentos envolvidos na produção agropecuária e agroflorestal no setor rural, destinada ao sustento da família e comercialização , localizados em assentamentos rurais e reforma agrária do município de Xapuri.

O objetivo, segundo a parlamentar, é readequar a malha de ramais atualmente em péssimas condições de trafegabilidade, permitindo o acesso dos produtores aos mercados, dos alunos à escola e da comunidade à saúde. Com isto, esclareceu a deputada, aumenta-se a capacidade de operacionalização e organização das comunidades, bem como melhora-se a estrutura de logística e transporte de escoamento da produção e comercialização, “de forma a ampliar a oportunidade de trabalho e renda para as famílias contempladas ,fortalecendo a economia da região”.

