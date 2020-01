Essa semana os vereadores do município resolveram fazer um serviço que tirará Thaumaturgo de sua pasmaceira

O município de Marechal Thaumaturgo, localizado às margens do rio Juruá, a um dia de viagem de Cruzeiro do Sul, é um dos quatro isolados do Acre (os outros são Jordão, Porto Walter e Santa Rosa) por via terrestre.

Chegar lá só por água ou avião. Nem por isso é tão bucólico como alguém possa imaginar. Lá tem progresso. Ruas asfaltadas, banco, correios, loteria, empresas prósperas, e um dos prefeitos Pouco mais bem avaliados do Brasil, o emedebista Zezinho Barbary, além de ser um lugar ainda seguro para morar.

Pouco se houve falar de lá. Essa semana os vereadores do município resolveram fazer um serviço que tirará Thaumaturgo de sua pasmaceira: eles enveloparam o veículo da Câmara com uma foto deles. Ficou bonito o negócio, só não se sabe ainda se a legislação eleitoral vai permitir. De qualquer forma, eles já entram para a história no Brasil pela genial ideia, uma bela sacada nesses tempos de absoluto descrédito da política.

