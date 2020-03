Em pronunciamento na sessão desta terça-feira (3) o deputado Fagner Calegário (PL) voltou a cobrar o pagamento de dívidas do Estado do Acre referentes aos contratos com diversas empresas terceirizadas que possuem convênios com a Administração Pública. Segundo o parlamentar, a falta de repasses aos empreendimentos é um problema que ainda não foi resolvido.

“A falta de pagamento tem afetado diretamente os servidores terceirizados, que têm enfrentado uma situação difícil, afetando o cotidiano deles e de suas famílias. Os servidores da Oca, por exemplo, estão sofrendo há meses com essa situação. Essa realidade precisa mudar, todo trabalhador quer receber seu salário no final do mês”, disse.

Calegário apresentou ainda indicação ao governo do Estado solicitando a reforma da ponte situada no Ramal Samaúma – BR-364 Km 72. “Essa indicação é do vereador Rogério, de Plácido de Castro, ele é do PT. Isso comprova que o nosso mandato não tem cor partidária, nós trabalhamos para atender os interesses da população acreana. Atendemos a todos, sem exceção, e estamos à disposição para ajudar no que estiver ao nosso alcance”, finalizou.

Texto: Mircléia Magalhães

Revisão: Suzame Freitas

Foto: Raimundo Afonso

Agência Aleac

