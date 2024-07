Brasil estreia com derrota para a Itália no vôlei masculino

Time brasileiro não perdia em estreias desde Atlanta-1996

Darlan ataca na estreia do Brasil no vôleiFoto: Alexandre Loureiro/COB

Paris – A seleção masculina de vôlei do Brasil estreou com derrota para a Itália na manhã deste sábado (27). A partida abriu as atividades do Grupo B na competição realizada na Arena Paris Sul 1, montada no Paris Expo Porte de Versailles. Os italianos fecharam o duelo em 3 sets a 1.

O vôlei masculino brasileiro não perdia em estreias olímpicas desde Atlanta-1996. Por outro lado, o time treinado por Bernardinho já havia perdido para os italianos em 2024. Pela Liga das Nações, em maio, o confronto terminou em 3 sets a 2. Parciais foram de 25/23, 27/23, 18/25 e 25/22.

Virada italiana no 1º set

Sem Alan, poupado por lesão na panturrilha o time titular veio com Bruninho, Leal, Lucão, Lucarelli, Flavio, Darlan e Thales (líbero). O Brasil saiu na frente do placar com Leal. O ponteiro sofreu um entorse em treinamento na última semana, mas iniciou a partida e contribuiu com um ace que levou a partida ao 4 a 1. A vantagem obrigou o técnico italiano Ferdinando De Giorgi a pedir tempo.

O adversário melhorou e empatou a partida em 6 a 6. Com a passagem de Lucarelli, o time brasileiro voltou a abrir vantagem. Darlan foi um dos mais acionados e teve 100% de aproveitamento nos cinco primeiros ataques.

Já a Itália concentrou as ações nas pontas, com Michieletto e Romano, que marcaram todos os pontos de ataque até os italianos chegarem aos 16 pontos. Foi a partir deste momento que os europeus cresceram na partida e chegaram ao empate em 19 a 19.

Cachopa, Adriano e Honorato entraram na rotação, mas o duelo continuou parelho. Após alguns erros no passe, os italianos passaram à frente e fecharam a primeira parcial em 25 a 23.

Polêmica e reviravoltas

A Itália começou o segundo set como terminou o primeiro: com intensidade. Chegou a 5 a 1 no placar e obrigou Bernardinho a pedir tempo. O time brasileiro se recuperou e empatou em 7 a 7.

O capitão Simone Giannelli contestou algumas decisões, e a equipe sofreu uma advertência. Mas foi uma decisão contra o Brasil que gerou comoção na quadra, após o árbitro marcar um toque de Darlan após um bloqueio em que a bola caiu fora. Logo a seguir, a Itália abriu quatro pontos e chegou a 17 a 13, antes de novo tempo técnico brasileiro.

O Brasil cresceu no fim do segundo set, com Honorato em quadra, após uma boa passagem de Flavio no saque. A Itália chegou a abrir 24 a 21, mas tomou a virada. O time teve a oportunidade de fechar a parcial, mas o camisa 8 desperdiçou o saque. A Itália virou novamente e fechou a parcial em 27 a 25. A eficiência no bloqueio foi o diferencial, com 9 a 1 a favor da Itália.

O destaque do lado brasileiro foi a estreia de Lukas Bergmann. O ponteiro é o mais jovem do grupo, com 20 anos.

Recuperação

Com erros dos dois lados e a vibração de Darlan, o Brasil abriu com 5 a 2 até o primeiro tempo técnico. O oposto continuou sendo acionado com frequência, de forma que o time verde-amarelo manteve uma vantagem de 6 pontos em boa parte do set.

A energia do camisa 28 contagiou a torcida e culminou em bons momentos para o Brasil. Lucão finalmente fez o bloqueio funcionar, enquanto a Itália perdeu a eficiência no saque e nos contra-ataques. O set se encaminhou com tranquilidade e foi fechado em 25 a 18.

Aces e bloqueios

A quarta parcial foi a que teve início mais equilibrado, com o empate sempre figurando no placar até os 8 a 8. As coisas mudaram de figura com a passagem do canhoto Yuri Romano no saque. A Azzurra chegou a três aces na primeira metade do set.



Após erros de ataque, o Brasil contagiou o ginásio após pontuar em um rali com defesas difíceis. A esta altura, o time brasileiro chegou ao 13º ponto, contra 15 da Itália.

Gianelli diversificou no levantamento e a Itália chegava aos pontos com mais naturalidade. Com mais eficiência no bloqueio, os europeus fecharam o 4º set em 25 a 22.

Como venceu um set, o Brasil ficam sem pontos, enquanto os italianos têm 3 pontos no Grupo B, que é formado ainda por Egito e Polônia.