Bombeiros do 5° Batalhão do Alto Acre, foram acionados para realizarem buscas de um índio de 21 anos, que teria desaparecido nas águas do Rio Acre na tarde domingo 14.

Os Bombeiros foram acionados na segunda-feira (15), através da Polícia Civil do município de Assis Brasil, onde foi registrado o desaparecimento. Foi montando uma equipe com quatro Militares para realizarem as buscas que tinha como comandante o Tenente BM Sandro.

Com o barco pesado com equipamentos, os militares gastaram 05 horas de viagem Rio acima depois de Assis Brasil, chegando no local às 21h. Nesta terça, os Militares iniciaram as buscas logo cedo e após descerem por duas horas, conseguiram encontraram o corpo que havia boiado.

Os Militares levaram o corpo até Assis Brasil, porém devido as dificuldades em que se encontra o município, tiveram que transportar até Brasileia, distante cerca de 110km, onde foi deixado no necrotério e em seguida, a Polícia Civil levou até a Capital Rio Branco para realizar a necropsia.

Segundo os familiares do índio, ele estava sob efeito de álcool e pulou de um barranco alto e já não apareceu mais. Segundo os próprios Militares, durante a noite de segunda para terça-feira, o rio subiu uma média de 5 metros no local onde estavam.

