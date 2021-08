Bombeiros apagam foco de queimada próximo ao hospital e bairro de Brasiléia

Por cerca de três horas, iniciando por volta das 16 horas deste sábado com término por volta das 19, os Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre e com ajuda de uma retroescavadeira, conseguiram apagar chamas de incêndio em uma área na cidade de Brasiléia.

O foco de queima iniciou em uma área próxima ao hospital regional do Alto Acre e do Bairro José Peixoto. Com o avanço das chamas pelo mato seco, os moradores alertaram o Corpo de Bombeiros que enviou uma equipe.

Ao chegarem no local, perceberam que uma maquina retroescavadeira já estava no local realizando aceiro em uma área, afim de evitar que o fogo se espalhasse. Enquanto isso, os bombeiros faziam o acompanhamento e resfriamento em outra área.

Durante a noite, o fogo alcançou outra área fazendo com que as chamas passassem dos 20 metros de altura, mas foram controladas. Os bombeiros estão tentando localizar quem poderia ter feita a queimada afim de fazer os procedimentos, como aplicação de multas entre outras penalidades.

Em tempo, está proibido qualquer tipo de queimada no estado do Acre. Qualquer denuncia poderá ser feita através do 193 (Bombeiros).