A convite do senador do MDB, Hamilton Mourão visitará o Acre ainda este ano

O senador Marcio Bittar (MDB) visitou nesta sexta-feira (31) o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, com quem tratou sobre temas relacionados ao desenvolvimento econômico da região amazônica. Além do pedido para que participe, no Senado, de um encontro com os representantes dos estados que compõem a Amazônia Legal, Bittar convidou Mourão a visitar o Acre. O general se comprometeu a vir ao estado ainda neste ano.

Acompanhado da esposa, Marcia, Bittar reiterou ao vice-presidente a necessidade de flexibilização das leis ambientais ao ponto de se equilibrar a preservação da floresta com a exploração racional dos seus recursos.

Ao senador, Hamilton Mourão enfatizou a determinação do governo em preservar, conservar e desenvolver a Amazônia. Temas como o aviltamento da soberania nacional sobre a região, a partir da ingerência de países que continuam a crescer economicamente a partir da queima de combustíveis fósseis e carvão, foram abordados no encontro.

“O vice-presidente Mourão tem ciência de que o financiamento, por parte de países ricos, a Organizações Não Governamentais que atuam na seara ambiental, tem sido a principal causa do engessamento do setor produtivo na região amazônica”, afirmou Bittar.

Após o encontro, ele comemorou a disposição de Mourão em vir ao Acre. “Essa iniciativa será mais um aceno do Palácio do Planalto de que afinal temos um governo preocupado, principalmente, com as pessoas que vivem na Amazônia”, concluiu.

