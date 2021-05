Vídeo: Balsas que realizam a travessia em Abunã, fazem as últimas viagens

As últimas viagens das balsas que cruzam o rio Madeira, na localidade de Abunã, em Rondônia, estão sendo realizadas na manhã desta sexta-feira (07). A inauguração da ponte, que contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), marca o fim de um sofrimento para quem precisava sair de Rondônia com destino ao estado do Acre ou vice-versa.

Um vídeo feito pela equipe do Rondoniaovivo mostra os últimos veículos sendo transportados pelas balsas. Antes da ponte, os viajantes tinham que esperar, muitas vezes, horas pelo momento de embarcar na balsa e cruzar o rio. Um novo momento para Rondônia e Acre está começando com a abertura da ponte do Rio Madeira, em Abunã.

Comentários