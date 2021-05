Antecipação do 13º salário injeta R$ 250 milhões na economia do Acre

A segunda parcela do abono anual será liberada junto com a folha de junho – paga de 24 de junho a 7 de julho.

Assessoria do INSS

A decisão do governo federal de antecipar em três meses o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas da Previdência Social vai injetar mais de R$ 250 milhões na economia do Acre, segundo dados apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida trouxe boa expectativa para o comércio que está saindo das medidas restritivas de combate à Covid-19.

Ao todo, serão beneficiados quase 100 mil acreanos, o que representa R$ 250 milhões que devem chegar na economia local. As regras para a antecipação do13º salário estão contidas no decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro na edição da última quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.

Calendário

Quem ganha até um salário-mínimo terá o pagamento liberado no período de 25 de maio a 8 de junho, de acordo com o último número do benefício, desconsiderando o dígito. Já os segurados com benefícios de valores acima do mínimo, receberão de 1º a 8 de junho. A segunda parcela do abono anual será liberada junto com a folha de junho – paga de 24 de junho a 7 de julho.

Aproximadamente 98.507 pessoas aposentadas e pensionistas que receberam no mês passado, a quantia de R$129.181.249.

A previsão que seja injetado mais de 130 milhões na economia acreana com a antecipação do pagamento do 13 salário, pelo governo federal.

Os números estaduais, relativos ao 13°, somente poderão ser levantados após o fechamento da folha de pagamento do mês de maio, que deve acontecer depois do dia 20.

Comentários