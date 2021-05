Sindicalista cobra valorização dos policiais penais e sugere CPI do Iapen

“talvez seja à falta de uma CPI? Falta de operações da Polícia Civil? Escândalos de Corrupção? Enfim, ficam no ar essas perguntas”

O policial penal e sindicalista Janes Peteca voltou ao cenário político após passar por um tratamento de saúde. Demonstrando estar firme e forte, Janes cobrou celeridade na vacinação dos policiais penais contra a covid-19. Ele pontuou que a categoria já perdeu para a doença três profissionais.

Além de cobrar a vacinação, Peteca disse que o governo do Estado anunciou o pagamento da Valorização dos Profissionais da Educação, a VDP, entretanto no tocante à Polícia Penal, estes estão há três anos sem receber o benefício.

“Queria entender as palavras utilizadas em campanha eleitoral de 2018 pelo ex-senador, agora governador Gladson Cameli: ‘Dinheiro tem, falta gestão’. Realmente falta gestão, pois o IAPEN-AC, com todos os servidores públicos que tem direito ao Prêmio Anual da Atividade Penitenciária é independentemente menor que o número de servidores da Secretaria de Estado de Educação”, disse o sindicalista, que alfinetou: “talvez seja à falta de uma CPI? Falta de operações da Polícia Civil? Escândalos de Corrupção? Enfim, ficam no ar essas perguntas”.

