Um balão do Google foi resgatado no meio da floresta amazônica nesta terça-feira, 28, em Pauini, município do interior do Amazonas.

O equipamento, que caiu no final da tarde da última sexta-feira, foi encontrado por uma equipe contratada pela empresa responsável pelo balão.

Dudé Mendes e Ângelo Marcos foram contratados e receberam as coordenadas de onde, possivelmente, o equipamento havia caído. Com a ajuda de moradores das comunidades Nazaré e Humaitá, profundos conhecedores da região, começaram a realizar buscas usando drones e GPS.

“Fizemos duas tentativas com as coordenadas que recebemos e não encontramos. Usamos drones e GPS, além de uma equipe das comunidades e fizemos um pente fino onde finalmente conseguimos encontrar o equipamento”, conta Ângelo.

O equipamento resgatado vai ser enviado para Manaus, onde deve ser recuperado.

Os balões fazem parte de um projeto do Google, chamado Loon, que tem como objetivo levar internet para áreas rurais e remotas. O projeto usa balões de alta altitude colocados na estratosfera, a uma altitude de cerca de 20 km para criar uma rede sem fio com velocidade semelhante a de 3G das redes de telefonia móvel.

No Brasil, os primeiros lançamentos desse tipo de balão aconteceram em 2014, no estado do Piauí, e não é a primeira vez que acontecesse quedas desse tipo de equipamento.

