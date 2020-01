Kesia tem esquizofrenia, faz tratamento contra a doença e toma remédios, segundo informou a mãe da jovem, a professora Maria Darc do Nascimento. Ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da 4ª Regional de Polícia Civil, na capital acreana.

A professora falou que Kesia estava em casa, no bairro Calafate, com o filho quando um carro preto chegou e os levou para o lanche, no bairro Floresta. A jovem teria passado alguns minutos na lanchonete e saído em seguida.

“Foi vista pela última vez no lanche da tia dela, na Floresta. Há 14 dias que mudei para o Calafate. O filho só sabe informar que ela entrou em um carro preto, depois em um carro branco até chegar no lanche. Ele não conhece o pessoal e só sabemos que chegou no lanche”, acrescentou a mãe.

A professora explicou também que Kesia chegou a falar com uma prima, que estava no lanche, mas deixou o filho no local e saiu sem avisar ninguém. Preocupada, a mãe diz que as ligações não são atendidas desde terça no telefone da jovem.

“Não disse nada, só deixou e saiu. Telefone não atende, desde a hora que saiu. Saiu com a roupa do corpo, estava com uma bermuda jeans e uma blusa rosa clara que tem uma torre na frente. Ela tem um namorado, mas ele também está desesperado igual a gente. Disse que não consegue falar com ela desde ontem”, revelou.

Maria disse que não tem ideia de quem foi a pessoa que a filha saiu. Outra preocupação de Maria é que a filha não levou os remédios que toma para controlar as crises.