Os aprovados reclamam que estão sem resposta do governo do Acre. Crianças e adultos estão reunidos na entrada da Aleac em posse de cartazes com frases de efeito: “dinheiro tem, só falta gestão; cadê o choque de segurança?; convocação já!; 500 famílias aguardando”.

Há quase uma semana, dezenas de aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC) acampam na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nesta terça-feira, 17, uma jovem de 27 anos entrou em desespero e uma criança de apenas 4 anos fez um apelo ao governador Gladson Cameli.

Ingrid Souza está se dividindo entre o trabalho e o protesto na Aleac exigindo a convocação por parte do governo do estado. “Cada um que está aqui está há vários dias e noites, tem família em casa. Eu não sei explicar nem como a gente se sente aqui sem uma resposta. A luta já é há muito tempo”, desabafou.

A jovem conta que ela e os demais aprovados que estão na espera não sabem até quando terão condições de permanecer mais noites sem dormir. “Estou saindo daqui direto para o trabalho. Tem criança aqui. A gente se esforça o possível pra ser o mais confortável, mas não é”, relata Ingrid, implorado que prorrogar o concurso não seja uma hipótese. “Queremos a convocação. Não temos mais para quem pedir. Já fizemos tudo que foi possível. Peço de coração”.

Souza trabalha no laboratório do Depasa, contratada pelo processo seletivo provisório de 2019 e era acadêmica de odontologia, mas precisou trancar a faculdade na época da realização do concurso da PM.

Daise Moura de Sousa tem 30 anos e também acampa na Aleac exigindo a convocação. Sua filha, a pequena Lya, de 4 anos, fez um apelo a Gladson Cameli: “senhor governador, deixa minha mãe ser polícia”. Mãe e filha residem no bairro Vila Acre e o pai da criança trabalha como pedreiro.

Entenda

O grupo já realizou um protesto pacifico em frente à Praça da Revolução e também na Aleac pedindo ao governador Gladson Cameli urgência na convocação dos aprovados ainda para este ano, porém não surtiu efeito até o momento.

