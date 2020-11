Por Thais Farias

O governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) publicou nesta terça-feira, 17, no Diário Oficia do Estado (DOE) a Portaria nº 352, que institui uma comissão para estudo técnico para concursos públicos na área da segurança pública.

____________________

Os estudos técnicos incluem as Polícias Penal, Militar e Civil, Bombeiro Militar e Instituto Socioeducativo. O documento é assinado pelo secretário de segurança e justiça Paulo Cézar.

____________________

O gestor garante considerar a carência de pessoal no âmbito da secretaria de segurança púbica do Acre. “Constituir e nomear comissão integrada a fim de elaborar, no prazo de 30 dias, proposta de realização de concursos públicos para as forças do sistema estadual de justiça e segurança pública”.

A comissão será composta por servidores da segurança:

I _ Getúlio Monteiro de Castro Teixeira – Delegado de Polícia Civil

II – 2º Ten. BM Francisca Fragoso dos Santos

III – 2º Mirla da Silva Santos Manchester

IV – TC PM Marta Renata da Silva Freitas

A servidora Siomary Cintia dos Santos Benevides, do ISE e o servidor Leonardo Francisco Salomão, do IAPEN.