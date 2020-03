Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco

Após ser alvo da Polícia Federal com a Operação Presságio, no dia 14 de fevereiro, a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai ser investigada também pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC).

Um processo de inspeção foi instaurado e publicado na edição de quinta-feira (27) do Diário Eletrônico do órgão.